‘Bij ons in Breda’ van Guido Weijers en Freek Haverman is lokale hit in ‘de parel van het zuiden’

‘Bij ons in Breda’, het nummer dat Freek Haverman en cabaretier Guido Weijers afgelopen weekend zongen tijdens Breda Live, gaat erin als koek. Het nummer is inmiddels al zo’n 200.000 keer bekeken op hun sociale media-kanalen. En dat verraste het duo. “Het nummer werd enthousiast ontvangen door het publiek en al volle bak meegezongen”, beschrijft Freek Haverman het succes van het nummer.

De organisatie van het jaarlijkse festival vroeg aan presentator Weijers en Haverman om iets ‘extra’s’ te doen. Haverman: “Toen is het idee voor een volkslied geboren. Het heeft wel even geduurd voor we de tekst, waar ook Menno Goedhart aan mee heeft geschreven, klaar hadden. Het is namelijk best wel lastig om voldoende woorden te vinden die op Breda rijmen."

Haverman vervolgt: "Het is zeker niet de bedoeling dat ons nummer hét Bredase volkslied, de Paarse Heide, gaat vervangen. Ons nummer kan er heel goed naast bestaan. We hebben geprobeerd om de Bredase trots door te laten klinken in de tekst van het lied. Het zou leuk als het een blijvertje wordt in de stad.”

Het gelegenheidsduo trad tijdens Breda Live drie keer op. “Zondag zijn we na afloop nog even naar de kroeg gegaan en daar werd het nummer ook al gedraaid. Het zou leuk zijn als het wordt opgepakt in de Bredase horeca. Onze droom is om één keer ‘Bij ons in Breda’ in een vol NAC-stadion te mogen zingen.”

