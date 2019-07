Lachgas-inzameling Helmond 'succes', maar resultaten baren ook zorgen: 'Na gebruik achter stuur'

Vier weken lang konden inwoners van Helmond spullen die samenhangen met het gebruik van lachgas inleveren. Dinsdag maakten de initiatiefnemers van de actie de resultaten bekend. In Helmond werden 197 lachgaspatronen ingezameld, 360 ballonnen en 10 tankdoppen. Vooral over die doppen maakt instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron zich zorgen. "Bij een tank gebruik je dus aan de lopende band lachgas."

Zilverkleurige lachgaspatroontjes op straat, wie goed kijkt komt ze zeker tegen. Maar die patroontjes zul je in de toekomst veel minder vinden, is de voorspelling. Het resultaat van de inzamelingsactie in Helmond lijkt daar al een voorzichtige indicatie voor te zijn.

Inwoners van de stad leverden namelijk ook tankdoppen in. Lachgas is legaal en kun je gewoon via internet bestellen. "En tanks laten gebruikers niet slingeren, want er zit statiegeld op", zegt Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron.

Lachgasgebruik achter het stuur

De afgelopen dagen namen Novadic-Kentron en mede-initiatiefnemers Bijzonder Jeugdwerk en welzijnsorganisatie LEV-groep de vindplaatsen van de lachgaspatronen onder de loep. De spullen worden door heel Helmond gevonden, maar wel voornamelijk op parkeerplaatsen. En da's niet best, vinden welzijnswerkers.

"Je kunt ervan uitgaan dat jongeren daar dan met de auto komen. Het kan zijn dat ze lachgas gebruiken en achter het stuur gaan zitten," zegt Daniëlle Ketelaars. "Het roesje van lachgas merk je maar kort, maar de effecten kunnen langer na-ijlen."

'Meer bewustwording'

De initiatiefnemers vinden de inzamelingsactie 'een succes'. "Het ging ons ook om bewustwording. We hebben de afgelopen tijd met veel jongeren gesprekken gevoerd. We denken dat jongeren zich wel bewuster zijn geworden van hun gedrag. De inzamelingsactie was voor ons een goede ingang om het gesprek met jongeren hierover te openen."

Om het lachgasgebruik in Helmond nog zichtbaarder te maken, wordt er gezocht naar een kunstenaar, die na de zomervakantie een kunstwerk van de ingezamelde spullen kan maken. "En het is zeker onze bedoeling om de jongeren daarbij te betrekken."