Invallen na witwasonderzoek: 'Bosniër in Breda gelinkt aan grootschalige cocaïnehandel'

De invallen die de politie dinsdag deed in meerdere panden in onder andere Breda, waren gericht op een Bosniër die in die stad woont en zijn broer. Dat schrijven Bosnische en Servische media. Beide broers worden in verband gebracht met grootschalige cocaïnehandel vanuit Peru.

Dinsdag werden gelijktijdig invallen gedaan in Nederland, België, Bosnië en Spanje. Daarbij werd voor miljoenen euro's in beslag genomen, waaronder meerdere dure auto's. De politie liet eerder weten zich te richten op de witwaspraktijken van een echtpaar, een Nederlandse vrouw en Bosnische man. Het lijkt nu te gaan om een man die oorspronkelijk uit Sarajevo komt.

Spectaculaire aanhouding in Peru

De Servische nieuwswebsite Blic.rs schrijft dat de actie, daar 'Balkanski kartel' genoemd, vooral gericht was op de twee broers. Volgens bronnen van de nieuwssite zijn ze verbonden aan de mannen Smail Cikal en David Cufay. De laatste werd twee jaar geleden in Peru opgepakt tijdens een 'spectaculaire politie-operatie', zo meldt Blic.

Cufay zou bezig geweest zijn om twee ton cocaïne naar Europa te smokkelen. Inmiddels is hij weer op vrij voeten.

M&M op de Haagdijk

De Bredase Bosniër is daar geen onbekende. Zo werd hij samen met zijn vriendin geportretteerd in 'M&M op de Haagdijk', een Omroep Brabant-serie genoemd naar de straat waar dinsdag meerdere invallen waren.

In de serie vertelt hij over de privésauna die hij wilde beginnen boven kunstgalerie Puro Arte in Breda. Ook in dit pand is dinsdag een inval geweest. Een andere inval was op de Oleanderstraat, wat geldt als het officiële adres van de privésauna.

Bekijk op de kaart waar in Breda de invallen plaatsvonden: