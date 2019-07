Wirwar aan grenskwesties, grondaankopen en vergunningen, maar de randweg van Baarle is bijna klaar

“Eindelijk! Ik heb er ook vaak om gezucht in het provinciehuis”, vertelt een opgeluchte gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD). De weg gaat zo’n acht keer de grens Nederland-België over. En dus is Nederland de baas over het ene stukje grond, een paar honderd meter verderop hebben de zuiderburen het weer voor het zeggen.

Ingewikkeld

“Dat maakt het allemaal ongelofelijk ingewikkeld met vergunningen”, verklaart de gedeputeerde. “Je moet je aan de Nederlandse en Vlaamse spelregels houden. Dat heeft gewoon heel lang geduurd.” Daarnaast moesten zo’n honderd stukken grond aangekocht worden.

Dankzij de nieuwe weg rijdt het verkeer om het centrum heen. In deze video leggen we je de oude en nieuwe situatie uit.

Beruchte bocht

Het meest beruchte stukje is de S-bocht, midden in het historische centrum. De hele dag door rijden vrachtwagens zich klem, vlak voor de terrasjes. “De klanten worden gewoon van het terras af getrild”, vertelt Richard Keller, eigenaar van Café De Pomp. Zijn zaak ligt midden in de S-bocht.

Keller is blij dat de situatie snel gaat veranderen. Toch kan het ook in zijn nadeel werken. “Je hebt ook toeristen die hier juist op het terras gaan zitten, om te zien hoe al die vrachtwagens zich vast rijden.”

Laatste inspecties

De totale randweg is 5,5 kilometer lang en loopt vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. In oktober 2018 werd het eerste deel van de randweg al geopend. Het werk aan het oostelijke deel en door de Belgische enclaves was nog in uitvoering. Dat stuk is nu dus ook af. Alleen de laatste inspecties worden de komende dagen nog uitgevoerd.

De beruchte S-bocht bij Café de Pomp. (foto: Raymond Merkx)