Majoor Marco Kroon houdt 'blijvend letsel' over aan arrestatie wildplassen

Voor de militaire politierechter in Arnhem is het proces begonnen rond Majoor Marco Kroon uit Den Bosch. Hij is niet alleen oorlogsheld en drager van de Militaire Willems Orde, maar wordt ook verdacht van geweld tegen de politie, tijdens de afgelopen carnaval. Hij ontkent alle beschuldigingen. "Ik ben behandeld alsof ik een terrorist was", zou Kroon hebben gezegd na zijn arrestatie die volgens eigen zeggen gewelddadig verliep.

Kroon (48) verscheen donderdagmiddag in het paleis van justitie in Arnhem niet in uniform. Hij is geschorst en mag dat uniform niet dragen. In andere militaire zaken is het gebruikelijk dat militairen in uniform voor de rechtbank verschijnen. Kroon heeft wel een militaire rugzak bij zich, met camouflagekleuren en zijn naam en registratienummer. "Meegereisd naar Mali", zei Kroon lachend, over zijn laatste missie voor de Koninklijke Landmacht.

Majoor Kroon maakte voor de zitting een opgewekte en strijdbare indruk. Hij maakte uitgebreid een praatje, met de vele journalisten.

Hij is niet alleen gekomen. Kroon krijgt steun van zijn echtgenote. Ook cabaretier Javier Guzman is er bij. Ze zijn sinds kort bevriend.

De advocaten van Kroon willen dat het proces wordt uitgesteld. Ze willen meer onderzoek naar onder andere de camerabeelden van de bodycam die een handhaver van stadstoezicht met carnaval maakte. Volgens advocaat Knoops zijn de originele beelden gewist en is er alleen nog een bewerkte (geknipte) samenvatting.

Ook de echtgenote van Marco maakte video-opnames met haar mobieltje. Die zouden hem vrijpleiten. De beelden stroken niet met de verklaringen van twee politiemensen, zegt advocaat Knoops.

'Zwaaien met geslachtsdeel'

De officier van justitie bevestigde aan het begin van de zitting de beschuldigingen die al eerder bekend zijn geworden. Kroon zou op 3 maart in Den Bosch zijn geslachtsdeel hebben getoond en ermee hebben gezwaaid.

Hij zou verder een inspecteur van politie een kopstoot hebben uitgedeeld. Volgens de officier kwam er bloed uit het neus van de politiemedewerker. Verder zou Kroon zijn middelvinger richting een agent hebben opgestoken.

"Dit is niet langer een gewone wildplaszaak," zei advocaat Knoops.

'Politiegeweld'

Op de zitting werd bekend dat majoor Kroon aangifte heeft gedaan tegen politiemensen die er die carnavalsnacht bij waren in Den Bosch. Wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Hij claimt blijvend letsel aan zijn hand te hebben overgehouden aan de arrestatie. Er zou aan zijn boeien zijn getrokken terwijl hij stilstond.

'Ik ben behandeld alsof ik een terrorist was', zou Kroon hebben gezegd toen hij geboeid werd afgevoerd door de politie.

Dat onderzoek naar het politie-optreden zou inmiddels zijn overgenomen door de recherche buiten de eenheid Oost-Brabant, in Breda. Knoops vindt dat het eigenlijk een zaak is voor de rijksrecherche die politiegeweld onderzoekt.

Twee politiemensen die er bij waren in de carnavalsnacht, hebben volgens de advocaat ná 3 juni een vordering als slachtoffer ingediend. Eentje claimt 150 euro voor het zien van het geslachtsdeel van Kroon. 'Shock-schade' noemde Knoops dat.

Andere rechters

Omdat er allerlei bewijsmateriaal, tegenstrijdigheden zijn en de zaak complex is vindt het advocatenteam het vreemd dat deze zaak voor een politierechter (één burgerrechter) wordt gehouden. Ze willen dat de zaak voor een meervoudige kamer komt: drie rechters, van wie er eentje militair is.

De verdediging van Kroon wil dat er enkele deskundigen in een openbare rechtszaak worden gehoord, onder wie een politiedocent die veel weet over geweld en een militair die Kroon goed kent.

Drugstest

Op de zitting bleek ook dat de advocaten een eigen drugstest lieten uitvoeren bij Marco Kroon, kort na carnaval. Dat is gedaan om later verwarring en nieuwe geruchten te voorkomen, zei het advocatenteam. De uitkomst was negatief: geen drugsgebruik.

Ook een speekseltest van de politie leverde geen sporen op.

Het gerucht over drugsgebruik ging even in de media. Het is niet opgenomen in de aanklacht van het OM.

Het drugs-verhaal had enorme impact. "Een kulverhaal, met gigantische reputatieschade. Lezingen werden afgezegd", zei Knoops.

De advocaat zei dat 'de carrière van Kroon in handen van justitie ligt'.

De zaak begon donderdagmiddag met vijf kwartier vertraging. Er zat nog een andere zitting voor.

