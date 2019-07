Antifascistische bond wil actievoeren tegen nazi-designexpo in Den Bosch, Facebook werkt niet mee

De Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland (AFVN-Bond) strijdt tegen de komst van de nazi-designexpositie in het Design Museum in Den Bosch. De groep krijgt echter geen toestemming van Facebook om hun petitie daar aan te kondigen, aldus de groep.

De AFVN-Bond heeft begin deze week bezwaar aangetekend bij het social media-platform, maar krijgt naar eigen zeggen geen reactie van Facebook. De groep beschouwt de weigering als een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Mogelijk heeft de weigering van Facebook te maken met het feit dat er afbeeldingen van doorgestreepte hakenkruizen voorkomen in het protest en dat Facebook die symbolen niet goedkeurt.

De leden willen actievoeren om de expositie ‘Design van het Derde Rijk' te voorkomen. De groep vindt de tentoonstelling naziverheerlijking.

Een extra bezwaar voor de groep is de ligging van het museum. Deze is namelijk vlakbij de oude Bossche synagoge. De critici vinden dat alleen al om die reden deze tentoonstelling niet door kan gaan.

Het protest krijgt steun van de Amsterdamse Holocaustoverlevende, schrijfster en schilder Chaja Polak. Deelnemers aan het protest zijn nog tien Nederlandse progressieve organisaties en de Frans-Joods-Duitse nazi-jagers, het echtpaar Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs.

'Nazisme wordt niet gevierd'

Eerder zei directeur Timo de Rijk tegen Omroep Brabant dat er van propaganda geen sprake is tijdens de expo. Hij is niet bang dat aanhangers van extreemrechtse organisaties zoals de Nederlandse Volksunie zullen likkebaarden bij zijn tentoonstelling. “Dan heb ik het niet goed gedaan. Het wordt een documentaire-tentoonstelling waarbij absoluut geen sprake is van propaganda. Het nazisme zal niet gevierd worden. Alles wordt in de juiste context geplaatst.”