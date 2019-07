Het gelukspoepen gaat door, weer Brabantse loterijwinst: nu 3 ton naar Leon en Hanneke uit Nuenen

Dat Brabanders geluksvogels zijn, is geen geheim. Ze wonen immers al in de mooiste provincie van Nederland. Maar vrijdag deden Hanneke en Leon uit Nuenen er nog een schepje bovenop. Zij kunnen het niet verkeerde bedrag van 300.000 euro onder het matras steken als winnaars in de VriendenLoterij.

"Geweldig!", was de eerste reactie van het stel nadat ze de cheque overhandigd hadden gekregen door Lucile Werner. Leon: "Wij hebben twee zoons, waarvan er één in Australië woont. We zouden hem heel graag willen opzoeken, maar omdat mijn vrouw rolstoelgebonden is, is dat niet zo gemakkelijk. Met deze prijs kunnen we hem eindelijk bezoeken!"

Prijzenregen in Brabant

Het is al de zoveelste loterijwinst in Brabant de afgelopen maanden. Vorige week maandag viel de Postcode-Loterij-straatprijs nog in Sprang-Capelle en in juni stond Moerdijk op zijn kop toen bleek dat bewoners van de Wethouder Mattheestraat in de prijzen vielen.

De uitreiking aan Hanneke en Leon is zondag 25 augustus te zien in het televisieprogramma VriendenLoterij De Winnaars op RTL 4.