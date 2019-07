Buurtbewoners klagen over Spoorpark Tilburg: parkeeroverlast en herrie 's nachts

Het Spoorpark was het grootste burgerinitiatief ooit. Een stadspark, door de inwoners zelf ontworpen. Meteen na de opening stroomden de Tilburgers toe. En ook op een bewolkte zondagmiddag is het behoorlijk druk. Maar dat succes heeft voor de omwonenden een keerzijde.

Sandra van Dorst woont direct naast het park. Ze wijst naar de parkeerplaats naast haar huis, met plek voor 14 auto's: "Zoals je ziet, staat alles vol. Maar die auto's zijn niet van de bewoners. Wij betalen voor een vergunning maar we kunnen onze auto niet kwijt."

Mantelzorger

Parkeeroverlast is niet het enige probleem waar de buurt mee kampt. Agnes Jonkers heeft haar garage direct aan het Spoorpark. Het komt regelmatig voor dat ze er met haar auto niet uit kan: "Dat gebeurt dagelijks. Dan staan er auto's recht voor mijn uitgang geparkeerd. En als je dan belt naar de gemeente of de politie, trekken mensen zich er nog niks van aan. Ze pakken hun spullen en gaan naar de camping of het stadspark. Ik ben mantelzorger, ik moet er vaak met spoed uit. Ik heb ook al schade aan mijn auto hierdoor. En die krijg ik niet vergoed."

Regelmatig is dit het uitzicht van Agnes Jonkers vanuit haar parkeergarage: een touringcar blokkeert de uitgang.

Nummertjes

Hennie Trouw is vooral de overlast in het park zelf beu. Ze woont in een appartement in de flat recht tegenover het Spoorpark: "In geen enkel park in Tilburg mag wat hier gebeurt. Blowen. Wildplassen, recht in je gezicht. Ze pakken 'm gewoon eruit, gaan staan plassen en kijken je aan. Er worden zelfs nummertjes gemaakt in het park waar mensen getuige van zijn. Er is totaal geen toezicht."

Het Spoorpark trekt sinds de opening veel bezoekers. Maar buurtbewoners klagen over parkeer- en geluidsoverlast.

Van Dorst, Jonkers en Trouw stuurden al regelmatig e-mails en foto's naar de gemeente met hun grieven, maar zonder resultaat. Trouw: "Ik ben al sinds 31 januari 2018 bezig met de parkeeroverlast hier, toen was het park nog helemaal niet open. Maar er wordt gewoon helemaal niks aan gedaan."

Reactie gemeente

De gemeente Tilburg zegt in een reactie dat de parkeerproblemen bekend zijn. "Dat nemen we mee in de evaluatie, die in september plaatsvindt. De gemeente en het spoorpark roepen mensen op om vooral te voet en met de fiets te komen, en ook vragen we ze om wild-parkeren te voorkomen."