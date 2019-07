'Welke idioot komt met mes naar centrum?' Burgemeester Depla wil actie na gewelddadig weekend Breda

Zondagmiddag werd iemand neergestoken na een verkeersruzie op de Ettensebaan. Zaterdag werd iemand zwaargewond gevonden op de Dieststraat in het centrum en vrijdagnacht kwam een man om het leven bij een steekpartij aan de Haven, ook in het centrum. "Als je beseft wat zoiets betekent voor de familie, voor vrienden... Dan word je alleen maar heel erg verdrietig en tegelijkertijd heel boos", vertelt Depla. "Welke idioot komt nou met een mes naar de binnenstad toe, waar het moet draaien om gezellig uitgaan?"

'Kans verkleinen'

De burgemeester gaat de situatie bespreken met de politie en het Openbaar Ministerie. Hij wijst erop dat de verschillende steekpartijen die de laatste tijd plaatsvonden in zijn stad een uiteenlopende achtergrond hebben. "Soms is het uitgaansgeweld, soms iets wat te maken heeft met verward gedrag, een andere keer heeft het te maken met huiselijk geweld. Maar in alle situaties is er dus sprake van een wapen. Ik wil met de politie en het OM bespreken hoe het komt dat mensen zo gemakkelijk een wapen hebben en dat zo gemakkelijk gebruiken."

Ook wil hij met Koninklijke Horeca Nederland in gesprek over maatregelen die genomen kunnen worden in het uitgaansgebied. "Zodat we er voor kunnen zorgen dat de kans op dit soort ernstige incidenten behoorlijk worden verkleind." Depla benadrukt dat er gezamenlijk moet worden opgetrokken en goed moet worden nagedacht over de mogelijkheden die er zijn. "Preventief fouilleren, gebiedsverboden uitdelen, de positie van de portiers bij de horeca..."

Sfeerbeheerders

De Bredase burgemeester wijst ook op de zogenoemde 'susteams' die er op zaterdagavonden voor zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen. "We hebben gemerkt dat tijdens die avonden het aantal incidenten sterk is afgenomen. Meer politie is dus niet altijd de oplossing. De 'susteams' spreken mensen aan, zitten dicht op de problemen, dicht op eventuele escalatie. Ik wil met de horeca nadenken over wat we kunnen leren van de inzet van deze sfeerbeheerders." Hij oppert deze teams de komende tijd ook op andere momenten in het weekend in te zetten.