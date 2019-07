Megadrugslab Lage Zwaluwe: nieuwe verdachte duikt op

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt die te maken zou hebben met het enorme drugslab in Lage Zwaluwe. Het gaat om een Limburger van 59 jaar. De politie hing de arrestatie niet aan de grote klok: hij zat ineens in de rechtszaal maandag.

Het was al wel duidelijk dat politie en justitie iemand op het spoor waren. In het lab aan De Zwingel in Lage Zwaluwe was in oktober 2018 dna gevonden van 'een bekende' van de politie. Het blijkt nu te gaan om John R. Hij is op 6 juni aangehouden en zit in voorarrest.

Limburger

Maandag zat John in het beklaagdenbankje in de rechtszaal in Breda. Met een sterk Limburgs accent bevestigde hij alleen zijn naam en geboorteplaats: Maastricht. Zijn advocaat Sophie Klootwijk vertelde dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht en dat hij niks met het drugslab te maken heeft.

In deze zaak was kort na de ontdekking van het lab Pedro D. (35) opgepakt. Hij woonde naast de drugsloods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe. D. zit nu ruim 250 dagen in voorarrest. Hij was er niet bij maandag in de rechtszaal in Breda, waar een tussentijdse zitting was gepland.

'Verdachten kenden elkaar'

Officier van justitie Karlijn Gimbrère vertelde op de zitting dat de Limburger bij de politie iets heeft verklaard. Hij vertelde dat hij medeverdachte Pedro D. kende. En dat hij hand- en spandiensten verrichtte voor de wietkwekerij van Pedro D.

De Zwaluwnaar had 275 wietplanten staan in een verborgen kelder onder zijn tuinschuur. John R. uit Limburg heeft een strafblad voor vergelijkbare zaken als waar hij nu voor vast zit.

Allebei worden ze verdacht van exploitatie van het enorme drugslab tussen 1 maart 2018 tot en 10 oktober 2018, de dag van de ontdekking. Het lab was geschikt voor de productie van speed en chrystal meth. Inmiddels zou ook zijn vastgesteld dat er in ieder geval amfetamine maar ook de grondstof bmk zou zijn geproduceerd. Er stond 30.000 liter aan chemicaliën binnen in het zwaar vervuilde lab.

Onfploffing

Het verhaal gaat al lang dat Pedro D. zwaar onder druk is gezet en bedreigd om zijn loods ter beschikking te stellen voor drugsproductie. Zo is er in zijn huis een kogelinslag gevonden. Advocaat Barry van de Luijtgaarden van D. spreekt over 'terreur en intimidatie'.

Pedro weigert tot nu toe te praten met de politie. Volgens zijn advocaat komt dat omdat hij nog steeds wordt bedreigd. Onder of bij de auto van zijn partner zou op 11 juni iets zijn ontploft. Dat zou nooit in het nieuws zijn geweest.

De advocaat wil aantonen dat de dreiging ernstig was en dat D. op een gegeven moment wilde vluchten. Hij zou met een pastoor hebben gepraat over zijn problemen.

Er loopt nog rechercheonderzoek naar een briefje dat in het lab is gevonden. Het OM wil laten uitzoeken wie dat briefje heeft geschreven.

Beide advocaten vroegen de rechtbank om de verdachten voorlopig vrij te laten. De rechtbank besloot dat niet te doen omdat er ernstige bezwaren zijn en een zware verdenking ligt.

In oktober dit jaar volgt de inhoudelijke behandeling.