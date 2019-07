Naomi is pas 16 jaar en haar eerbetoon aan Rembrandt hangt nu al in het Rijksmuseum

Maandag opende de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Er hangt werk van 693 kunstenaars, waaronder een creatie van Naomi, gemaakt van bubbeltjesplastic en purschuim.

Het maken van het vrouwenportret was een enorm monnikenwerk. "Ik heb bubbeltjesplastic gebruikt en de verf geïnjecteerd. Bubbeltje voor bubbeltje." Het Rijksmuseum selecteerde het werk van Naomi uit meer dan 8000 inzendingen uit 95 landen. Opvallend is de lijst van purschuim. "Een houten lijst vond ik te strak voor het werk", zegt Naomi.

Lerares voorbijgestreefd

Naomi streefde zelfs haar docent voorbij, die ook een poging deed om in de tentoonstelling te komen. Zij haalde het niet. "Vind ik wel jammer, hoor. Ik had het haar echt gegund", lacht Naomi.

Het werk van Naomi hangt in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Samen met nog 692 andere kunstenaars. Zij maakten 96 versies van de Nachtwacht, 253 kinderkunstwerken en 132 kopieën van Rembrandts zelfportretten. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de grootmeester overleed en dat was voor het Rijksmuseum reden om het werk van Rembrandt weer extra onder de aandacht te brengen.

'Ik moest huilen'

Naomi kon haar oren niet geloven toen ze hoorde dat ze met haar kunstwerk was geselecteerd voor de tentoonstelling. "Ik moest huilen, zo blij was ik. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Niet iedereen kan zeggen dat ze in het Rijksmuseum hebben gehangen, zeker niet op mijn leeftijd."

Kunstenaar Harry Villevoye is verguld met zijn plekje in de tentoonstelling

Harry Villevoye uit Tilburg is wat ouder dan Naomi, maar was net zo blij toen hij te horen kreeg dat hij mee mocht doen. "Het is echt heel eervol. Zeker omdat je uit 8000 mensen wordt geselecteerd. Harry is professioneel kunstenaar en had zijn werk eigenlijk al verkocht. "Maar na overleg met de nieuwe eigenaar, besloten we het werk in te sturen. De eigenaar is net zo blij."

'Met weinig lijnen veel zeggen'

Rembrandt is wereldberoemd door onder meer zijn gebruik van licht. Maar Harry liet zich vooral inspireren door de etsen van Rembrandt. "Met weinig lijnen veel zeggen, daar is Rembrandt heel goed in."

Naomi wordt vooral geïnspireerd door de details in het werk van Rembrandt, al is de afbeelding nog zo klein. "Ik bewonder de manier waarop hij werkt enorm. Al is het 10 bij 10, je ziet zoveel verschillende dingen."

De tentoonstelling Lang Leve Rembrandt is nog tot en met 15 september te zien in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam.