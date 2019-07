Ruud (95) zorgde ervoor dat Mick Jagger, Elton John en Wim Sonneveld goed klonken

Geluid en humor kenmerken de inmiddels hoogbejaarde Ruud. Dat merk je ook aan het boek 'Band Loopt' dat hij tien jaar geleden in eigen beheer uitbracht. Hierin beschrijft zijn ervaringen met al die artiesten die ooit voor hem stonden om een plaatje op te nemen.

Ruud van Lieshout in opperste concentratie achter de mengtafel.

"Het geeft een andere kijk op artiesten. Ik beschreef hoe de ervaringen waren aan de andere kant van het glas. Sommigen hadden een dag nodig om één gitaar te kiezen. Anderen wandelden binnen, zongen hun liedje en vertrokken weer."

Ruud drukte zijn stempel op de geluidsopnamen: "Zonder onbescheiden te willen zijn: ik ben een pietlut als het gaat om geluid." Dat brengt hem meteen bij zijn meest waardevolle nalatenschap. Ik heb voor Philips ooit een plaat ontwikkeld waarop alle soorten muziek staan. Van hoge tonen, tot lage en alles wat daartussen zit. Daarmee kun je de speakers testen of ze de niveaus wel aankunnen."

Ruud in de opname wagen. ( Foto; Ruud van Lieshout)

Ruud legt uit: "Vrijwel iedereen denkt dat de versterker en de microfoon het belangrijkst zijn voor geluidsopnamen, maar dat is de luidspreker. Een technicus corrigeert tonen op basis van wat hij hoort, maar als die vervormd worden door een slechte speaker dan komt die ook vervormd in de opname terecht."

Tussen de dames

De hoge leeftijd van Ruud brengt met zich mee dat hij veel mensen heeft verloren. Zijn verjaardag viert hij met de vriendinnen van zijn dochter, die inmiddels ook ruim de 60 gepasseerd zijn. "Maar dat is reuzegezellig hoor, zo tussen de dames." Hij hoopt dat ze een worstenbroodje meebrengen, want dat is iets wat hij wel mist in zijn huidige woonplaats Laren.

Veel artiesten die hij ooit om zich heen had, zijn er ook niet meer. Hij nam de oudejaarsconferences op van de grote drie; Wim Kan, Toon Hermans en Wim Sonneveld. "Mooie onvergetelijke herinneringen die je jaar op jaar een rijk man maken. Wie weet volgend jaar weer."