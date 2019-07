Afsluiting Eindhoven Airport blijkt valse melding, 'slachtoffer' verzon dreiging

Zondagavond meldde een vrouw uit de regio Brussel bij de politie dat ze verontrustende berichten kreeg van een kennis. Die kennis zou een vriend van haar met de dood bedreigen. Dit 'slachtoffer' was op dat moment op de luchthaven om een familielid op te pikken. Volgens het parket was de dreiging 'bijzonder ernstig'. De politie in België heeft toen de politie in Nederland ingelicht.

De politie en marechaussee rukten bij Eindhoven Airport vervolgens groots uit. De vertrekhal werd gesloten en passagiers mochten hun vliegtuig niet uit of ze moesten in het gebouw wachten.

De 46-jarige man werd uiteindelijk op het vliegveld aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend en is dinsdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij wordt aangeklaagd voor het verspreiden van valse inlichtingen. Waarom de man zelf de dreigberichten verstuurde, is volgens het parket nog niet duidelijk.