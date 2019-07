Buizen voor gevaarlijke chemische stoffen definitief van de baan: 'De kurk kan van de fles'

Bewoners van het Helmondse Brandevoort kunnen opgelucht ademhalen. Er komen definitief geen buizen voor gevaarlijke chemische stoffen langs de wijk te lopen. Die toezegging deed minister Ollongren maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Via de buizen zouden gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd tussen de Rotterdamse haven en het Zuid-Limburgse industriegebied Echt-Susteren. Hoewel eerder al bekend werd dat de geplande buizen niet door zouden gaan, stonden ze nog altijd in de structuurvisie van het Rijk. Dat hield in dat er op het stuk land niks ontwikkeld mocht worden en dat er altijd alsnog nieuwe plannen konden komen om buizen aan te leggen. Hierdoor bleef er veel onzekerheid onder bewoners van Brandevoort.

Die onrust leidde tot een motie van GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders in de Tweede Kamer om het zogenaamde 'indicatieve tracé' te schrappen. Daar geeft de minister nu gehoor aan. Ze zegt in haar brief dat de grond dezelfde status krijgt als de naastgelegen grond. Oftewel: de overheid belooft geen buizen aan te leggen in Helmond. Er mag in het gebied ook gewoon weer gebouwd worden door de gemeente.

Bewoner Frank Beekhuis, die jarenlang heeft gestreden tegen de buizen, is opgelucht. "Ik ben blij met dit resultaat. De kurk gaat er wel even af." Toch durft hij het nog niet te uitbundig te vieren: "We hebben zoveel meegemaakt, voordat het vertrouwen in het systeem terug is, zijn we nog wel even verder. Als de bouwplannen die er zijn voor het gebied door de gemeente ook echt doorgaan dan behoort het pas echt helemaal tot het verleden."

Buizen blijven nodig

De minister wijst er overigens wel op dat een uitbreiding van chemische buizenstelsel in de toekomst nog steeds hard nodig is tussen de Rotterdamse haven en het Limburgse industriegebied. In 2021 verwacht zij een besluit te nemen over andere routes voor de buizen.