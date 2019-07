Nieuwe getuigen melden zich in MH17-zaak, 'Het ziet er veelbelovend uit'

Er hebben zich nieuwe getuigen gemeld in de MH17-zaak. Dat zei Wilbert Paulissen, leider van het opsporingsteam MH17, dinsdag op een symposium georganiseerd door Stichting Vliegramp MH17. De getuigen meldden zich nadat het Openbaar Ministerie de vier verdachten bekend maakte vorige maand. “Dat is goed nieuws”, zegt nabestaande Joyce de Roo uit Helmond.

De Roo is blij met de ontwikkelingen. "De schuldigen mogen niet vrijuit gaan. Dat meer getuigen zich nu melden is alleen maar mooi voor het berechten van de schuldigen", laat ze weten.

LEES OOK:Nabestaanden MH17-ramp blij met vervolging vier verdachten, 'al zullen ze niet naar Nederland komen'

Jeanne Hornikx uit Goirle verloor haar dochter Astrid. Ze is ook tevreden met de nieuwe getuigen. "Dat is wel echt iets positiefs." Haar man Bart vult aan: "Ik vermoed dat dat ook de bedoeling was van de bekendmaking van de vier verdachten."

Goede zaak

"Er worden stappen gezet in het onderzoek”, zei Paulissen. “Het ziet er veelbelovend uit." Hoeveel getuigen zich hebben gemeld, wilde Paulissen niet zeggen.

Het Joint Investigation Team (JIT) denkt een goede zaak te hebben. Ze stelden de nabestaanden dinsdag gerust dat niet alle bewijslast is prijs gegeven in het belang van het onderzoek. Ook wordt niet uitgesloten dat er nog nieuwe verdachten worden aangewezen.

LEES OOK:Gezin Wals-Martens stierf bij ramp MH17, familieleden laten in film zien hoe ze verder leven

Paulissen reageerde verder op het feit dat een van de verdachten van zich heeft laten horen vanuit Rusland en daar nog vrij op straat rondloopt. "Het liefst hadden we hem hier in Amsterdam gehad. In alle nuchterheid weten we dat hij daar vrij rond kan lopen, maar hij kan het land niet verlaten."

196 Nederlanders omgekomen

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok donderdag 17 juli 2014 vanaf Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. Aan boord waren 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. De Boeing 777 stortte neer boven Oost-Oekraïne, vlak bij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger gewapende strijd leveren.