Burenruzie over parkeerplaats eindigt in massale vecht- en steekpartij: drie Tilburgers de cel in

BREDA -

Het begon met een burenruzie, maar het eindigde in een massale vecht- en steekpartij. In december vorig jaar raakten hierdoor in Tilburg in de Korhoenstraat drie mensen gewond. Drie verdachten (52, 34 en 20) werden opgepakt. Dinsdagmiddag hoorden zij van de rechter in Breda dat ze de gevangenis in moeten.