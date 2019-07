Verdriet om mislopen Songfestival, 'maar ze krijgen nog steeds de groeten uit Brabant'

DEN BOSCH -

Douze de groeten uit Brabant. Het leek zo mooi, maar het Songfestivalsprookje is dinsdag in duigen gevallen. Het liedjesfestijn wordt volgend jaar definitief niet in Den Bosch gehouden. Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen en wethouder Mike van der Geld reageren teleurgesteld maar met opgeheven hoofd. "We gaan ze nog steeds de groeten doen uit Brabant", zegt Dona.