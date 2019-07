Songfestivaldroom voorbij: Den Bosch geen gaststad Eurovisie Songfestival 2020

Vorige week bood de gemeente Den Bosch aan de organisatie van het songfestival een bidbook aan. Daarin stond onder meer dat de gemeente, samen met provincie en Libéma (eigenaar van de Brabanthallen) bereid was 5,2 miljoen euro bij te dragen aan de organisatie.

Volgens Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen, is Den Bosch afgevallen omdat de stad veel minder geld heeft geboden dan de andere steden. Ook had de NPO twijfels over of er wel voldoende overnachtingsplekken in Den Bosch zijn.

Den Bosch hoorde nooit bij de echte kanshebbers. Grote favorieten waren van begin af aan Rotterdam en Maastricht. Rotterdam omdat het de grootste stad is, met Ahoy als prima locatie. Maastricht was het meest enthousiast. Die stad kwam met twee volle bussen naar de aanbieding van het bidbook in Hilversum. Van deze steden was ook bekend dat ze bereid zijn flink mee te betalen aan de organisatie van het songfestival.

Ambitie

Toch was Brabant meteen na de winst van Duncan Laurence, ex-student van de Tilburgse Rockacademie, duidelijk over de ambitie: “De rest van Nederland moet er serieus rekening mee houden dat het komende Eurovisie Songfestival in Brabant gehouden wordt”, zei Commissaris van de Koning Wim van de Donk vorige maand. Op dat moment waren zowel Den Bosch als Breda in de race als gaststad.

Uiteindelijk werd Den Bosch de stad die serieus een gooi zou doen, met de Brabanthallen als mogelijke locatie. Een plek die volgens directeur Jeroen Dona ontwikkeld was voor grote tv-producties: "Den Bosch en de Brabanthallen liggen in het hart van Nederland. Hopelijk kunnen we de verbindende factor zijn om samen het Songfestival te vieren."

Het motto van de Brabantse kandidatuur was 'Douze de groeten uit Brabant'.