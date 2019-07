'Stint is een lomp en gevaarlijk ding', Ossenaren begrijpen de keuze van kinderdagverblijven

"Het is goed dat ze er niet meer de weg mee opgaan, want ik vind de Stint onveilig", zegt een vrouw die voor haar werk veel op de weg zit. "Ik ben taxichauffeur van kinderen met een beperking en ik was verbaasd hoe hard ze met de Stint door de stad racen", vertelt een vrouw op straat in Oss. Ze is blij dat de elektrische bakfiets in Oss niet meer terugkeert.

Veel Ossenaren zijn het met haar eens en kijken naar de Stint als een ‘gevaarlijk ding’. Hoewel er nu wordt gewerkt aan aanpassingen aan de Stint en deze opnieuw gekeurd wordt, zijn ze in Oss nog niet overtuigd. "Ik heb het niet zo op de Stint, ik twijfel aan de veiligheid", zegt een dame op leeftijd.



'Van dichtbij meegemaakt'

Ook speelt mee dat het weerzien met de Stint in Oss natuurlijk gevoelig ligt. "We hebben het hier van dichtbij meegemaakt", zegt een andere vrouw. Ze begrijpt wel dat de kinderdagverblijven de Stint in de ban doen. "Wat er is gebeurd is heel erg, dus voor de families is dit een goed signaal", vult een man aan.

LEES OOK: Kinderdagverblijven in Oss gaan niet meer met Stint rijden: 'Onlosmakelijk verbonden met leed'

Toch kijken anderen ook heel nuchter naar de Stint in combinatie met hun woonplaats waar het op 20 september vorig jaar zo mis ging. "Het is nu híer gebeurd, maar dit ongeluk had overal kunnen gebeuren", analyseert een Osse vrouw. Zij verwacht dat er over een tijdje wel weer elektrische bolderkarren in Oss rondrijden.

Voordelen Stint

"Als het goed gaat in andere steden en er geen ongelukken meer gebeuren dan volgt Oss ook. Let maar op!" En zonder afbreuk te doen aan het leed van de nabestaanden, vinden sommigen dat niet eens zo’n gek idee. "Laat ‘m maar komen, want de Stint heeft ook veel voordelen. Zeker als ie straks is goedgekeurd."

Maar zelfs met goede resultaten in andere steden, zelfs als alle instanties de elektrische bakfiets getest en gekeurd hebben, zelfs vanwege de voordelen die de kar ook heeft, dan nog zijn er twijfels over de Stint in Oss. "Het blijft een lomp ding." Een ander besluit: "Nee, van mij hoeft dat ding niet meer."

En dat is precies zoals de kinderdagverblijven in Oss het ook zien: zij hoeven de Stint niet meer.