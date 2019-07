Kinderdagverblijven in Oss gaan niet meer met Stint rijden: 'Onlosmakelijk verbonden met leed'

20 september 2018. De dag dat Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4) overlijden als de Stint waarin ze zitten geraakt wordt door een trein bij station Oss-West. Een vijfde kind en de begeleidster raken zwaargewond. De pijn die het drama in Oss teweegbrengt, is onvoorstelbaar groot. Worden de inwoners binnenkort weer geconfronteerd met de Stint, als deze elektrische bakfiets terugkeert op de Nederlandse wegen? Het antwoord daarop is nee, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs de kinderdagverblijven in Oss.

Grootste speler op gebied van kinderopvang in Oss is AVEM. De organisatie heeft meerdere kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Onder AVEM vallen tientallen locaties. Interim-directeur Sabine Jansen van de organisatie heeft ouders deze week een brief gestuurd waarin staat dat AVEM niet meer met Stints zal rijden.

Enkele maanden voor het spoordrama, schafte AVEM vijf Stints aan. Die werden naar eigen zeggen 'met veel plezier gebruikt'. Maar het spoordrama op 20 september veranderde alles: "Iedereen binnen onze organisatie weet hoe diep dit ongeval de samenleving geraakt heeft. Ook voor ouders is de Stint onlosmakelijk verbonden met persoonlijk leed."

Stof tot nadenken

Kort na het ongeluk verbood minister Cora van Nieuwenhuizen het rijden met de Stint. Inmiddels is duidelijk dat gewerkt wordt aan een terugkeer van het voertuig op de wegen ergens na de zomervakantie. De Stint heeft dan aanpassingen ondergaan, is meerdere keren gekeurd en er zijn in samenwerking met kinderdagverblijven in een convenant regels opgesteld voor het gebruik ervan. Zo moeten bestuurders, in de praktijk dus de leiders van kinderopvanglocaties, achttien jaar of ouder zijn en een rijvaardigheidsbewijs halen.

AVEM schrijft aan ouders dat de naderende terugkeer van de Stint stof tot nadenken bood: wat willen wij met de Stint? De organisatie schrijft: "We realiseren ons dat de Stint ook veel voordelen had. De kinderen vonden een ritje in de Stint vaak al een uitje op zich." Maar de conclusie is helder: "Voor ons past de Stint niet meer in het beeld van het plaatselijke verkeer."

Okido opgelucht

De Stint die betrokken was bij het spoordrama, was van kinderdagverblijf Okido. Okido moet een trauma verwerken, dat simpelweg niet te verwerken lijkt. Opnieuw met een Stint gaan rijden, was dan ook geen moment een optie.

In een schriftelijke reactie laat het kinderdagverblijf weten: "De impact van het ongeluk is enorm, waardoor het voor ons meteen al duidelijk was dat wij de Stint niet meer in gebruik gaan nemen. De eerste keer weer een Stint te zien rijden, zal voor ons dan ook erg moeilijk zijn. Daarom zijn wij opgelucht om te horen dat andere kinderopvangorganisaties in Oss ook gekozen hebben om niet meer met de Stint de weg op te gaan. Dat steunt ons."

De Ark, een op zichzelf staand kinderdagverblijf, laat weten dat haar organisatie voor het ongeluk al geen Stints gebruikte. Eigenaar Mark van der Wal: "Wij reden er niet mee en overwegen ook nu niet dat wel te gaan doen."

Dat geldt ook voor een ander kleinschalig kinderdagverblijf in Oss. "Voor ons is het niet rendabel", legt de eigenares uit, die graag anoniem wil blijven. Kort na het drama op 20 september kreeg ze van een ouder te horen: "Ik wil mijn kind graag bij jullie op de opvang brengen, maar niet als jullie Stints gaan gebruiken."

Die reactie is veelzeggend. "Ik kan me voorstellen dat er in grote steden straks weer dankbaar gebruik wordt gemaakt van de Stint, maar in Oss is het ingewikkeld."