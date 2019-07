Basisschool is meneer Bart nog niet vergeten: 'Op 17 juli herdenken wij...'

De 40-jarige meneer Bart was zeer geliefd bij de kinderen en zijn collega's van De Klimroos. Zijn plotselinge overlijden maakte vijf geleden diepe indruk op school. Naast het onderwijs was Lambregts volop actief binnen de culturele wereldje. Zo speelde hij bij producties van Stichting Roos, de Bergse Operette Vereniging en Inviteater.

Voor altijd in het hart

Kort na de ramp in 2014 vormden de leerlingen, collega's en ouders hart om meneer Bart te herdenken. Vijf jaar later plaatst de school dezelfde foto op Facebook met het gedicht van Ruben die destijds in groep 8 zat.

Zomer vrij

Vakantie blij

maar op 17 juli

herdenken wij

Gedicht van Ruben

Groep 8 schooljaar 2014-2015

Onze collega Bart

17 juli 2014-2019