Ramkrakers roven in één minuut kinderkledingwinkel leeg [VIDEO]

De politie heeft beveiligingsbeelden vrijgegeven van de ramkraak op kinderkledingwinkel Ko&Flo in de Leijsenhoek in Oosterhout.

De politie heeft beveiligingsbeelden vrijgegeven van de ramkraak op kinderkledingwinkel Ko&Flo in de Leijsenhoek in Oosterhout. Criminelen roofden daar woensdagnacht zeker voor twintigduizend euro aan dure merkkleding.

Op de beelden is te zien hoe twee daders de winkel binnen rennen, direct nadat ze met de achterkant van hun auto de deur uit de voorgevel rammen. Een van de ramkrakers heeft een grote zak bij zich. Die legt hij neer op de grond om er winkelwaar in te stoppen.

De tweede rover rent meteen naar de andere hoek van de winkel. Vandaar gooit hij jassen en andere kleding naar de deuropening. Die spullen worden bij elkaar gegrist door de chauffeur die in de tussentijd uit de auto is gestapt en de kofferdeksel heeft geopend.

Niet geolied

De chauffeur helpt één keer mee om de spullen in de auto te gooien, daarna is te zien dat hij weer in het voertuig stapt. Helemaal geolied verloopt de ramkraak niet, want terwijl de ene dief de kofferdeksel dichtgooit, komt de ander nog aanrennen met een stapel kleding in zijn armen.

Snel gaat de achterklep van de auto weer open om de spullen in de kofferbak te droppen. Vervolgens keren beide criminelen nog een keer terug. Eentje neemt de grote zak met kleding mee, terwijl de ander nog een laatste graaironde over een van de toonbanken doet.

LEES OOK: 'Ongelofelijk dat ze nu zelfs kinderkledingzaken leeghalen', personeel Ko&Flo geschokt na ramkraak

Dan verdwijnt het drietal als een speer in hun auto. De hele ramkraak heeft feitelijk niet langer geduurd dan een minuut en tien seconden.

Getuigen

Volgens de politie vond de ramkraak plaats om tien voor twee in de nacht. Ondanks dat late tijdstip, gaat de politie ervan uit dat er tijdens de roof auto's voorbij zijn gereden in de Leijsenhoek.

Een woordvoerder laat weten dat het merk van de auto die betrokken was bij de roof niet bekend is. "Het gaat om een donkerkleurige auto met schade aan de achterkant. We komen graag in contact met mensen die tussen kwart voor twee en tien voor twee iets hebben gezien. Als geheugensteuntje: de kledingwinkel zit schuin tegenover het busstation in Oosterhout."

De winkel van Ko&Flo veranderde in een enorme ravage door de ramkraak. Het personeel is enorm geschokt dat juist zij, een kinderkledingwinkel, het doelwit van een overval waren.