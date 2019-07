Zweefmolen op Tilburgse kermis, die uren stilstond, gewoon weer open: 'Niemand in gevaar geweest'

“Maar niemand is in gevaar geweest”, bezweert de exploitant. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg liet zaterdag weten dat de ongeveer dertig mensen die vastzaten in de molen met de schrik waren vrijgekomen.



Halfuur in de lucht

De attractie - die opgesteld staat tussen het Piusplein en de Piusstraat - kwam zaterdagmiddag plotseling vast te zitten. De stoeltjes bleven een paar meter onder de top hangen. Het duurde ruim een halfuur voordat het lukte om de stoeltjes, met hierin de bezoekers, weer veilig te laten zakken.





De gebruikelijke, dagelijkse controlebeurt (foto: Twan Spierts).



Volgens de exploitant van de zweefmolen is het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de wind. De attractie heeft een speciale sensor, die aangeeft wanneer er te veel wind staat. Die was niet afgegaan, maar toen de zweefmolen omhoog ging, is hij door een noodprocedure alsnog geblokkeerd.





Speciaal veiligheidsprotocol'

Het duurde even voordat die blokkade was opgeheven. "Dat komt door een speciaal veiligheidsprotocol dat we moeten volgen als de beveiliging aanspringt", aldus de exploitant. Een medewerker van de zweefmolen is in de tussentijd, volgens de regels, naar boven geklommen om de bezoekers op de hoogte te brengen en gerust te stellen. Na wat tests kon de molen zaterdagavond rond kwart over acht weer in gang worden gezet.



Tot middernacht, maar om twaalf uur zondagmiddag gaat de Around the world XXL dus weer open. Bij de gebruikelijke dagelijkse controle, eerder op de ochtend, was er geen vuiltje aan de lucht.