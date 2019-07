Hachelijke avonturen in attracties zijn gelukkig uitzonderingen [OVERZICHT]

Voor de een is een paar seconden in een klimmende of draaiende zweefmolen al te veel van het goede; maar tientallen minuten stilhangen in een attractie, daar zit zelfs de doorsnee liefhebber normaal gesproken niet op te wachten. Het loopt weliswaar bijna altijd goed af, maar het zal je maar gebeuren.

In Tilburg overkwam het zaterdagavond ongeveer dertig mensen die in de zweefmolen Around the World XXL zaten. Ze moesten een halfuur noodgedwongen stilzitten. Op tachtig meter hoogte.

Het kan erger. Vijf jaar geleden duurde een vergelijkbaar, hachelijk avontuur in Breda een uur. Ditmaal waren hierbij geen bezoekers van een attractie betrokken: het was een medewerker van Maxximum zelf. Hij kreeg op grote hoogte te kampen met een lift, die dienst weigerde. Een hoogwerker van de brandweer bracht uitkomst en moest ook in actie komen toen de eigenaar van deze booster daarna poolshoogte was gaan nemen.

Later dat jaar hadden ongeveer twintig ‘waaghalzen’ pech en weer was dat op de kermis in Breda. Door stroomuitval kwamen ze op negentig meter hoogte vast te zitten in de Tower of Fun. Of het allemaal zo funny was? Gelukkig konden de karretjes waarin ze zaten twintig minuten later gecontroleerd naar beneden worden gebracht. Ook bij dit voorval was de schade nihil.

Twee jaar geleden liep een ervaring met een kermisattractie, in Tilburg, wel slecht af. Een jongen van drie kwam klem te zitten onder één van de karretjes in de Fantastische Reise, een soort achtbaan voor kinderen. Hij raakte zwaargewond. Een stel dat de hulpdiensten zou hebben gehinderd bij het bevrijden van het slachtoffer, werd aangehouden.

Verder hebben zich de afgelopen jaren nauwelijks opvallende, vergelijkbare incidenten voorgedaan. In 2012 was het wel enige tijd spannend voor negen kinderen en twee volwassen in familiepark DippieDoe in Best. Een kabel van de Drop Tower waarin ze zaten, knapte en de brandweer moest er aan te pas komen. Eén van de kinderen raakte lichtgewond.

Bezoekers beleefden vaker hachelijke avonturen in succesnummers van De Efteling in Kaatsheuvel, zoals de Vliegende Hollander. In deze attractie was

Ook de Baron 1898 weigerde een aantal keren dienst, zoals in 2015 toen de achtbaan net in gebruik was. De toen 19-jarige Kelvin Terlage uit Veenendaal kon er niet mee zitten: "Ik heb het langste ritje ooit van de Baron 1898 meegemaakt. Leuk hoor." Misschien is dat ook wel de beste instelling bij zo’n ervaring en blijf genieten van het uitzicht.



