Een half uur lang vastzitten op 80 meter hoogte in zweefmolen Tilburgse kermis: 'Ik ga nog een keer'

Waarschijnlijk was een windvlaag de oorzaak voor de storing. Na een half uur konden de dertig bezoekers weer veilig op de grond uitstappen. De meesten reageerden gelaten op hun onverwachte avontuur op grote hoogte. De stoeltjes bleven stil hangen in de lucht. Mogelijk dat wind een beveiliging heeft geactiveerd waardoor de zweefmolen automatisch stopt.

Niet iedereen was er gelaten onder. Met name bij jonge bezoekers zat de schrik er goed in. Een medewerker van de attractie is naar boven geklommen om de inzittenden gerust te stellen en de beveiliging ongedaan te maken.

Een jongen van een jaar of zeven zat voor het eerst in de grote zweefmolen samen met zijn zus. Toch enigszins onder indruk zegt hij, "zeker nog een keer in de attractie te stappen." Zijn zus klinkt een stuk overtuigender en enthousiaster: "Ik ga zeker nog een keer!"

