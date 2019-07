Eindhovenaar botst op andere auto en rijdt bijna inzittende aan

Een man uit Eindhoven is zaterdagmiddag niet voor het eerst aangehouden wegens asociaal rijgedrag. Ditmaal ging de 25-jarige automobilist zijn boekje te buiten in Roosendaal.

Hij reed op de kruising Laan van België met de Boulevard achterop een wagen, die stilstond voor een rood verkeerslicht. Bovendien reed hij bijna een inzittende van deze auto aan, toen die uit wilde stappen. De Eindhovenaar is door de politie opgepakt wegens roekeloos rijden en een poging tot zware mishandeling. Vanwege eerdere verkeersovertredingen had hij zijn rijbewijs al ingeleverd.

Vege lijf gered

De botsing was tegen tien over drie zaterdagmiddag. Toen een passagier van de auto die hij had aangereden, wilde uitstappen, reed de Eindhovenaar achteruit, passeerde de andere wagen en verdween hij met gierende banden richting de Boulevard. Hierbij kon de man die zijn auto verliet, net zijn vege lijf redden door snel terug op zijn stoel te springen.

De geschrokken inzittenden van de aangereden auto hebben bij de politie een verklaring afgelegd. De bestuurder heeft bovendien aangifte gedaan. Toen zij op het politiebureau hun lezing vertelden, kwam de verdachte binnen. Hij is onmiddellijk aangehouden en zit nog vast.

Een getuige had de kentekenplaat gevonden van de auto van de Eindhovenaar.