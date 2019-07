'Thomas is alleen interessant als hij de Tour wint', vastleggen renners voor criteriums is begonnen

Steven Kruijswijk die de Tour de France kan winnen, Mike Teunissen die als eerste Nederlander in dertig jaar tijd in de gele trui rijdt... De Brabanders laten zich gelden tijdens deze Ronde van Frankrijk. En dus wordt er flink aan hen getrokken om hen vast te leggen voor de wielercriteriums na de Tour. Een van de mensen die daarmee bezig is, is John van den Akker uit Veldhoven.

Van den Akker wacht een drukke maandag. De tweede rustdag in de Tour is hét moment waarop de gesprekken met renners plaatsvinden voor de traditionele 'rondjes om de kerk'. "Het is een kwestie van rijden van hotel naar hotel", vertelt de Veldhovenaar. "Er zijn een paar hotels waar twee of drie ploegen verblijven, maar een aantal verblijft apart. De hotels bevinden zich wel allemaal rond Nîmes, dus het is niet ver rijden. De ploegen weten dat we komen en de renners weten dit ook. Ze verwachten dat we komen. Ze zijn teleurgesteld als we niet komen, haha. Maar we hebben er nog een paar dagen meer voor, ook dinsdag en woensdag. Maar deze maandag is de dag waarop het meeste gedaan moet worden."

'Gewild'

In het begin van de Tour was Mike Teunissen een gewild renner voor veel criteriums. Dat had hij te danken aan het feit dat hij als eerste Nederlander in dertig jaar tijd de gele trui veroverde. "Hij ligt al voor een aantal wedstrijden - onder meer in Boxmeer - vast", vertelt Van den Akker. "Twee weken later is zoiets niet vergeten, maar ebt het langzaam weg als andere Nederlanders zoals Steven Kruijswijk in beeld zijn."

Hij had ook Jumbo-Visma-renner Wout van Aert een voor aantal wedstrijden vastgelegd. "Maar die is er letterlijk en figuurlijk tussenuit gevallen." De Belg ging hard onderuit tijdens de tijdrit rond Pau van vrijdag. Hij liep een diepe vleeswond op en kan waarschijnlijk twee maanden niet in actie komen. "Dat is erg jammer. Nu we weten dat hij niet kan rijden, gaan we op zoek naar anderen. Het grootste doel deze dag is om er alles aan te doen om Steven Kruijswijk vast te leggen. Want we willen natuurlijk graag dat hij een week criteriums komt rijden in Nederland."

Gele trui

Kruijswijk bezet op dit moment de derde plaats in het algemeen klassement, maar hij maakt nog kans op de gele trui. Die zit nu nog om de schouders van de Julian Alaphilippe. De Fransman staat een minuut en 47 seconden voor op de Nuenenaar, maar Alaphilippe is geen ervaren klassementsrenner. In tegenstelling tot Kruijswijk.

Mocht Kruijswijk het geel veroveren, dan heeft dat gevolgen voor de criteriums die hem willen vastleggen. "Dan komt er ook even een andere prijs. bij kijken", weet Van den Akker. "We hebben op dit moment nog vijf of zes kandidaten voor het geel. Met alle zes moeten we gaan spreken. Want buiten de Nederlanders willen we ook graag de gele trui 'hebben."

Lastig onderhandelen

Met nog zoveel kanshebbers voor de eindzege is het lastig onderhandelen. Daarom werken mensen zoals Van den Akker vaak met clausules in contracten. Daar staat dan in dat het contract ingaat als diegene de Tour wint, maar ook dat de organisatie diegene niet kan betalen als hij de Tour niet wint. "Geraint Thomas is bijvoorbeeld alleen maar interessant als hij de Tour wint, niet als hij derde wordt..."