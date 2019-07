Overvloedige zonneschijn zorgt voor zeer slechte luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt de komende dagen slecht tot zeer slecht. Daarvoor waarschuwt MeteoGroup. Woensdag is de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht. Donderdag is deze plaatselijk zelfs zeer slecht. Dat komt door de grote hoeveelheid ozon die toeneemt met de intense zonnestraling.

Luchtkwaliteit geeft aan of er sprake is van lucht vervuild is met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot acute kortdurende gezondheidsklachten zoals irritatie van de luchtwegen of tot chronische aandoeningen zoals astma.

'Blijf binnen'

Woensdag is er in heel Nederland kans op smog door ozon. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

40 graden

Naar verwachting wordt het donderdag 39 tot 40 graden in Brabant. Ook woensdag voorziet MeteoGroup al extreme temperaturen tot mogelijk 38 graden.

LEES OOK: Hitteplan gaat waarschijnlijk dinsdag in, historische hitte geen reden extra te waarschuwen