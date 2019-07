FC Den Bosch: 'Als Jordania zijn zin krijgt, kan de club failliet gaan' [LIVEBLOG]

DEN BOSCH -

Kakhi Jordania staat woensdag tegenover FC Den Bosch in de rechtbank. De Georgische zakenman en zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania hoorde vorige week van de KNVB dat hij de club niet mag overnemen. Hij hoopt een deel van het geld dat hij al had geïnvesteerd in de club terug te halen. Omroep Brabant houdt de rechtszaak hier bij.