Vechtscheiding Jordania en FC Den Bosch 'Als Jordania zijn zin krijgt, kan de club failliet gaan'

De Georgiër - zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania - meldde zich vorig jaar als koper bij de noodlijdende club. Jordania kreeg 99,9 procent van de aandelen in handen. Maar de overname liet op zich wachten omdat de KNVB weigerde groen licht te geven. Na driekwart jaar onderzoek zette de voetbalbond op 30 maart een streep door de verkoop. Het geld van Jordania zou niet te herleiden zijn. Een beroep door FC Den Bosch bij de bond werd vorige week ook afgewezen, waardoor de overname definitief van de baan is.

810.000 euro

Een dag later liet Jordania weten beslag te willen leggen op goederen van FC Den Bosch. Tijdens de rechtszaak bleek dat het gaat om een bedrag van 810.000 euro. Volgens Jordania, die zelf niet aanwezig was in de rechtszaal omdat hij volgens zijn advocaat geen onderdeel wilde zijn van 'een mediacircus, zou er verkeerd met zijn geld zijn omgegaan. De club zou zich niet aan afspraken hebben gehouden en de communicatie was niet goed.

Dat verwijt werd door advocaten van Den Bosch teruggekaatst. Jordania zou regelmatig niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan. Ook zou Jordania nog in het krijt staan bij de club en niet andersom. Daarbij zou de club vorige maand nog in overleg met Jordania een financieel overzicht hebben gemaakt waar beiden het over eens waren.

Enorm probleem

Als Jordania zijn zin krijgt, dan heeft FC Den Bosch een enorm probleem. De club moet 26 augustus een sluitende begroting aan de KNVB geven, maar heeft nu nog een gat van 1,6 miljoen euro op de begroting. Daar is de club nu druk over in onderhandeling met andere partijen. "Als Jordania beslag kan leggen, zullen andere partijen afhaken en kan de club failliet gaan. Een besluit zal dus enorme gevolgen kunnen hebben", aldus de advocaat van de club.

De plotse ruzie tussen club en net-geen-eigenaar doet afvragen wat er was gebeurd als Jordania wél groen licht had gekregen van de KNVB. Een vraag die de rechter ook hardop stelde tijdens de zitting.