Een van de grootste mestfraudezaken ooit: mesthandelaar en zijn familie horen hun straffen

De rechtbank in Den Bosch doet donderdagmiddag uitspraak in een van de grootste mestfraudezaken ooit. Een mesthandelaar in Lierop en een groot aantal van zijn familieleden krijgen te horen welke straf ze krijgen. De eerste aanhoudingen in deze zaak werden al in 2011 gedaan.

NRC Handelsblad berichtte een kleine twee jaar geleden over grootschalige mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Dezelfde mesthandelaar in Lierop werd hierin neergezet als een notoire fraudeur.

De rechtbank behandelde de zaak vorige maand pas en toen werden tegen de zeven verdachten gevangenisstraffen tot vier jaar geëist. Met hun fraude is een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro gemoeid, stelde de officier van justitie.

Sjoemelen gaat 'gewoon' door

Van de transporteurs, boeren en mestverwerkers in het oosten van Brabant en Noord-Limburg is 64 procent al eens beboet, verdacht of veroordeeld, meldde NRC in 2017 op basis van een eigen onderzoek. Ook daarna ging het geregeld mis.

Sinds vorig jaar zijn in de Peel ruim zeshonderd kleinere en grotere overtredingen van de Meststoffenwet geconstateerd. Ze werden aan het licht gebracht door tientallen controles. In een aantal gevallen werd volstaan met waarschuwingen of boetes, maar verscheidene boeren en mesthandelaren hangt ook vervolging boven het hoofd.

Peel is risicogebied

Het rijk beschouwt de Peel – waartoe onder meer Lierop hoort - als één van de drie gebieden in ons land waar het risico op mestfraude het grootst is. De andere twee regio’s zijn de Gelderse Vallei en Twente. Hier werden tijdens de controles bij agrarische bedrijven beduidend minder misstanden gesignaleerd op gebieden als mestverwerking en administratie.

Uit de acties blijkt dat de bestrijders van al die stinkende zaken er nog lang niet zijn. Het project zal dit jaar uitgebreid worden om bijvoorbeeld mesttransporten beter in beeld te krijgen. Verder wordt onderzocht of en hoe het boetebeleid aangescherpt kan worden, zo is al bekend gemaakt. De ZLTO, de belangenorganisatie voor boer en tuinder in Brabant en Zeeland, kon nog niet reageren.

