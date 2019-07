Te weinig bezoekers verwacht: Foodstock Festivals schrapt edities in Den Bosch en Oisterwijk

Oorspronkelijk stonden er dertien festivals gepland. Tien daarvan zijn doorgegaan, waarvan zes in Brabant. "We zagen overal dat de bezoekersaantallen en de bestedingen per persoon tegenvielen", zegt Robbert Gilsing, van het overkoepelende Ivent Friends uit Valkenswaard. "Voor de komende drie edities willen we geen bezoekers en leveranciers teleurstellen. We willen onze goede naam hoog houden en dus hebben we ze geschrapt."

Duizenden bezoekers

De edities in Den Bosch en Lelystad stonden gepland voor 26 tot en met 28 juli. De editie in Oisterwijk had op 30 augustus tot en met 1 september moeten plaatsvinden. De organisatie had gerekend op duizenden bezoekers.

Het rondtrekkende foodtruck-circus werd in 2015 voor het eerst gehouden in Eindhoven. "Dat is al die jaren een van de best lopende plaatsen geweest. Daar hebben we ook een soort harde kern die altijd terugkeert. Maar ook in Eindhoven viel de belangstelling dit jaar tegen", zegt Gilsing.

Het weer

Waar dat precies aan ligt, kan hij niet zeggen. "Het weer was minder gunstig dan vorig jaar. Maar daar kan je het niet alleen aan toeschrijven. Er zijn in de laatste jaren veel foodtruckfestivals gekomen. Wellicht is er een verzadiging opgetreden. Dat gaan we de komende periode uitzoeken."

Of Foodstock volgend jaar terugkeert, is dan ook onzeker. "Misschien is het concept niet meer houdbaar, misschien moeten we het in een ander jasje steken. We hebben nog geen idee."