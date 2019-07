Man doodgeslagen met barkruk: negen jaar cel geëist tegen verdachte

Een man van 26 moet negen jaar de cel in voor een fatale ruzie na een aanvankelijk gezellige avond in een café in Nuenen. Dit eiste de officier van justitie woensdag voor de rechtbank in Den Bosch.

De man uit Nuenen wordt beschuldigd van doodslag. Het slachtoffer was een Eindhovenaar van zestig jaar. Hij raakte zwaargewond door klappen die hij kreeg met de zitting van een eiken barkruk. De man overleed op de vloer van café Van Gogh waar de problemen ook waren begonnen. Dit gebeurde vorig jaar december.



Ruzie binnen en buiten café

Die avond was er in de kroeg een woordenwisseling geweest tussen het latere slachtoffer, een kennis van hem, en de verdachte. De ruzie werd buiten voortgezet en de verdachte sloeg de Eindhovenaar in zijn gezicht.



Na verloop van tijd zagen beiden elkaar weer in het café, waar volgens justitie opnieuw een grimmige sfeer ontstond. Zeker vijf bezoekers hebben gezien hoe het slachtoffer, terwijl hij op de grond lag of probeerde op te staan, werd afgetuigd. Hierbij is de zitting van de kruk op het hoofd van het slachtoffer gekomen.



'Levenslang onherstelbaar leed'

Justitie gaat er niet vanuit dat de verdachte, die onder invloed van drank was, hem heeft willen doden. Hij heeft dit risico wel genomen. Bovendien heeft de uiteindelijke dood groot en onherstelbaar leed veroorzaakt dat door nabestaanden levenslang zal worden meegedragen, zo zei de officier.