Proost! Rondje drinken in Breda het goedkoopst, Den Bosch het duurst

Een rondje op het terras kost in Breda het minst van de vier grote steden in Brabant (Foto: Archief).

Goedkoop een terrasje pakken? Dan kun je beter niet naar Den Bosch. De stad staat namelijk op plek vier van duurste terrassteden van Nederland. Beter is het om voor je vrienden een rondje te betalen in Breda. Die stad is na Zwolle en Enschede de goedkoopste terrasstad van Nederland.

Het horeca adviesbureau Spronsen & Partners deed een onderzoek naar de 21 grootste steden van Nederland. Ze bekeken hoeveel je betaalt voor een rondje met twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé. In Amsterdam betaal je – voor het vijfde jaar op rij – het meest. Een rondje kost daar 27,05 euro (gemiddeld 3,40 euro per drankje). Zwolle kwam, net als vorig jaar, als goedkoopste terrasstad uit de bus.

Prijzen vier grootste steden Brabant

In Breda betaal je van de vier grote steden in Brabant het minst voor een rondje. Na Breda komt Eindhoven, dan Tilburg en in Den Bosch betaal je ten slotte het meest. De prijzen voor een rondje op het terras per stad:

Breda: 22,18 euro

Eindhoven: 23,05 euro

Tilburg: 23,38 euro

Den Bosch: 24,48 euro

In 2016 was Breda nog de goedkoopste terrasstad van Nederland. Je betaalde toen voor een rondje 20,43 euro.

Eindhoven is een van de drie steden in Nederland waar de prijs voor een rondje het meest is gestegen. Je bent daar 4,3 procent duurder uit dan vorig jaar. Andere steden waar de prijs het meest is gestegen zijn Zoetermeer en Apeldoorn.

In Breda haal je de meeste rondjes per week

Behalve de prijzen voor een rondje op het terras, werd ook de terraskoopkracht onderzocht. Dit is bepaald door het gemiddeld besteedbaar inkomen van de inwoners af te zetten tegen de terrasprijzen.

Wat bleek? Breda heeft de hoogste terraskoopkracht. Je kunt daar vijf rondjes per week meer bestellen dan in Amsterdam, waar de terraskoopkracht het laagst is.

Terrastrends

Tot slot onderzocht het adviesbureau de trends op het terras dit jaar. De twee trends dit jaar waren speciaalbieren en alcoholvrijbieren. Speciaalbieren hebben hun plek op de menukaart inmiddels veroverd, en de verkoop van alcoholvrijbieren heeft de afgelopen twee jaar een vlucht gemaakt. Waar deze het goedkoopst zijn, weten we niet. Ze smaken in iedere stad in ieder geval hetzelfde. Proost!