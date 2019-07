Weer een bloedhete dag, 50 procent kans op veertig graden [LIVEBLOG]

Het is warm in Brabant (Archieffoto: Shirley van Asperen).

Het wordt donderdag weer een bloedhete dag. Woensdag werd het hitterecord verbroken van 38,6 graden en uiteindelijk was Eindhoven de heetste plek van Nederland met 39,3 graden. De thermometer loopt donderdag verder op en er is 80 procent kans dat we de veertig graden aantikken. Volg alles over de hitte in deze liveblog.

10.35

De kans dat we de veertig graden in Brabant aantikken wordt steeds kleiner. Volgens Meteogroup is Twente de grootste kanshebber. In onze provincie is de kans nog vijftig procent.

10.25

De eerste 'held in de hitte' bij het Brabants Buske is Cees. Hij werkt op de kraan aan de uitbreiding van de Zuidelijke Rondweg in Breda. "Het is verschrikkelijk heet. In de schaduw wordt het 40 graden, in de zon 50."

10.15

De 30 graden is in Brabant bijna aangetikt. Het is op vliegbasis Gilze-Rijen 29,9 graden en de temperaturen stijgen snel. Een hittegolf zit er in Brabant nog niet in. Vrijdag is pas de vijfde tropische dag omdat de temperatuur zondag net niet boven de 25 graden uitkwam. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij meer dan 25 graden is, waarvan drie boven de dertig.

10.05

Het Brabants Buske rijdt woensdag tijdens deze hitte door de provincie om hardwerkende kanjers te verrassen met een Brabander pakket.

9.45

De temperatuur stijgt snel. Op dit moment is het al 28,9 graden.

9.40

Zo zag Gilze-Rijen er woensdag uit nadat het record verbroken was en de temperatuur op 39,2 graden lag.

9.35

9.30

Woensdag was het al bijzonder warm, maar donderdag kan daar nog een schepje bovenop gedaan worden. Er is een kans aanwezig dat de thermometer de veertig graden aantikt. Volgens Meteogroup zijn een aantal weerstations in het land in de race voor de veertig graden. Met name Brabant en Limburg maken kans. Er is tachtig procent kans dat het veertig graden wordt in onze provincie.

9.20

Het was donderdagochtend al weer snel vroeg warm.

9.15

Bij de voordeur van Omroep Brabant staat een groot blok ijs in de brandende zon. Het blok ijs ligt sinds ongeveer zeven uur ’s ochtends voor het gebouw. Hoelang duurt het tot het blok van dertig kilo gesmolten is? Waag een gokje!