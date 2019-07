Antwoord op al je vragen over de hitte van weerman Alfred Snoek [KIJK TERUG]

Hoe hou ik het hoofd koel tijdens deze extreme hitte? En wordt het vanaf nu iedere zomer zo? Woensdag ging de thermometer over de 39 graden en nog nooit was het zo warm in Nederland en mogelijk wordt dit record donderdagmiddag alweer verbroken. Dat roept vragen op. Meteoroloog Alfred Snoek beantwoordde donderdagmiddag al jullie vragen tijdens onze live Q&A.

Alfred Snoek heeft zich gespecialiseerd tot bewaak- en gladheidsmeteoroloog. In de winter geeft hij advies aan wegbeheerders en in de zomermaanden geeft hij advies aan waterschappen, de hsl-lijn en allerlei festivals in binnen- en buitenland.

Veertig graden

Donderdag is er 50 procent kans dat de thermometer de veertig graden aantikt. In onze liveblog kun je alles over de hitte volgen.