Enorme mestfraudezaak: mesthandelaar uit Lierop krijgt vier jaar cel, familieleden vrijgesproken

Vorige maand werden tegen alle verdachten nog celstraffen geëist, omdat de verdachten volgens justitie tientallen boeren hebben aangezet tot het frauderen met mest. Hiermee zou een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro gemoeid zijn. Er zou sprake zijn van het overtreden van de mestregels, het witwassen van zwarte mest in georganiseerd verband en het plegen van valsheid in geschrifte.



Jarenlange fraude

De rechtbank is ervan overtuigd dat de man uit Lierop vanaf 2010 leiding gaf aan een organisatie die jarenlang op grote schaal fraudeerde. Zo liet hij illegaal lage tarieven voor binnen- en buitenlandse mesttransporten rekenen en vervalste hij gegevens om veehouderijen van hun mestoverschot af te laten komen. Hij ging hiermee zelfs door toen hij een tijd vastzat.



Witwassen van crimineel kon niet worden aangetoond, maar wel staat volgens de rechter als een paal boven water dat voor de man alles moest wijken voor een zo groot mogelijk financieel voordeel. Hij trok zich niets aan van regels en milieubelangen, aldus de rechter. Voor al deze overtredingen zou vier jaar cel moeten worden opgelegd, maar één jaar is voorwaardelijk, omdat het zo lang heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie de zaak aanhangig heeft gemaakt.



Zaak mogelijk niet afgerond

De uitspraak betekent overigens niet dat de zaak tot een eind is gekomen. De kans is groot dat de advocaat van de 48-jarige hoofdverdachte in beroep gaat. Bovendien heeft justitie al aangekondigd dat de verdachten het vermoedelijk crimineel verdiende geld moeten terugbetalen.



Advocaat Linssen, die twee verdachten bijstond, liet desgevraagd weten dat de familie 'ambivalente gevoelens' heeft overgehouden aan de uitspraken. "Moeder, broer en echtgenote zijn blij dat zij zijn vrijgesproken. Er is echter ook pijn en zorg over hun familielid dat de cel in moet", aldus de raadsman.



