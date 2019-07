Weer drie aanhoudingen na uit de hand gelopen Pegida-demonstratie

Het drietal wordt verdacht van het plegen van openlijk geweld tijdens de anti-moslimbetoging. De demonstratie was in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat en werd afgebroken nadat een grote groep jongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie had gegooid.



Foto's van verdachten

Op de dag zelf werden al tien mensen ingerekend. Vervolgens heeft de politie verscheidene keren gevraagd aan andere relschoppers zich te melden. Op haar website werden grote foto's geplaatst van alle verdachten. Een enkeling heeft zich hierop gemeld. Van een paar anderen is de identiteit bekend. Daarom zijn hun foto's verwijderd.

LEES OOK: Politie toont nieuwe foto van relschopper die stenen gooide naar Pegida-demonstranten en politie