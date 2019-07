Op stap met autobergers: Van een Fordje Ka tot een zwarte kat, allemaal hebben ze last van de hitte

Het zijn drukke dagen voor de bergers van de van Eijck groep uit Gilze. Het bedrijf gaat dagelijks de weg op om gestrande auto's van de weg te halen. In opdracht van Rijkswaterstaat worden auto's weggesleept om gevaarlijke situaties op de weg te voorkomen. Donderdagmiddag als de temperatuur de veertig graden aantikt in Brabant, zijn er veel pechgevallen op de Brabantse wegen. De hitte slaat ook in het verkeer toe.

Normaal gesproken hebben de bergers het rustig in de zomer, als veel mensen op vakantie zijn, zegt Paul van der Burgt van de van Eijck groep. Maar deze zomer is het net zo druk als buiten de vakantieperiode. Dat komt door de extreme hitte. Langs de afslag Gilze treffen we een Ford Ka aan, die door de bestuurder is achtergelaten na pech. Dat komt vaker voor, dat mensen de benen nemen. Soms komen ze hun auto dan later alsnog ophalen. Maar voor de veiligheid wordt de wagen toch maar weggesleept.

Zwarte kat

Een wel heel bijzonder pechgeval komen we tegen vlakbij Dongen. Daar is een zwarte kat onder een auto gekropen. Het dier is bevangen door de hitte en zoekt de schaduw op. Omdat het niet van plan is om onder de auto vandaan te komen schieten politie en de bergers van van Eijck te hulp. Tevergeefs, want de kat gaat er uiteindelijk vliegensvlug vandoor. "Maar het is lovenswaardig dat mensen stoppen voor een kat en ook wij komen dan graag te hulp", zegt Paul van der Burgt.

Iets verderop is een auto letterlijk oververhit geraakt en in brand gevlogen. Ook die wordt, nadat de brand geblust is, snel weggesleept.

Agressie

Net als andere hulpverleners krijgen de bergers vaak met agressie te maken. Soms willen mensen helemaal geen hulp, of wachten totdat de wegenwacht komt. "Maar ook die hebben het druk en de weg moet voor de veiligheid snel vrij worden gemaakt, in opdracht van de wegbeheerder Rijkswaterstaat.", zegt Paul van der Burgt.

Hitte tips

Tips hebben de bergers ook voor wie met deze hitte de weg opgaat: neem water mee en een paraplu die als parasol kan dienen. En als het toch fout gaat met de auto bel dan 112.