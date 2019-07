De warmste nacht ooit: ook na middernacht nog meer dan 30 graden gemeten

Het was vannacht in heel Brabant niet kouder dan 22 graden.

EINDHOVEN -

Flinke plaknacht gehad? Dat is niet gek, want de temperaturen waren donderdagnacht hoger dan ooit. In Volkel werd het de hele nacht niet kouder dan 25,1 graden. In heel Brabant kwam de temperatuur donderdagnacht niet onder de 22 graden.