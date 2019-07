2100 varkens dood in Maarheeze door stroomstoring: 'Ik ben er kapot van'

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de stroomstoring. Het probleem leidde ertoe dat de zuurstofvoorziening wegviel.

Geen frisse lucht, varkens gestikt

“Vroeger waren er ventilatiekokers op het dak, maar die zijn er niet meer. Die hadden kunnen zorgen voor de toevoer van frisse lucht. Nu moeten de luchtwassers daarvoor zorgen. Als dan de stroom uitvalt, zit alles potdicht. Het werd er meer dan veertig graden. Daardoor zijn die varkens gestikt", aldus de aangeslagen Van der Linden.



Twee dagen na de ramp kan hij het nog amper verwerken. "Je staat helemaal perplex. Gelukkig heb ik over bijval niet te klagen gehad. Familie, vrienden en kennissen hebben geholpen bij het leeghalen van stal. Ze hebben zich echt in het zweet gewerkt en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Van slapen is het deze week niet gekomen", aldus Van der Linden die hekken met zwart zeil om zijn bedrijf heeft geplaatst om de stal aan het zicht te onttrekken.



Onderzoek NVWA

Ondertussen wordt gezocht naar de oorzaak en ook de verzekering is ingeschakeld. Verder is de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) met een onderzoek begonnen. Een inspecteur heeft het getroffen bedrijf aan De Vinnen donderdag al bezocht en ook voor de volgende week is er een afspraak gemaakt. De brandweer is dinsdagnacht niet ingeschakeld; de politie laat de zaak aan de NVWA.



Het is niet voor het eerst dat in een varkensstal honderden tot duizenden dieren bij een incident om het leven komen. Meestal is dat het gevolg van een brand. Verscheidene partijen zijn al jaren met elkaar in overleg om de stalbranden of andere calamiteiten met ernstige afloop te voorkomen.

