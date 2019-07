Opnieuw smogalarm vanwege slechte luchtkwaliteit

EINDHOVEN -

In grote delen van Brabant geldt voor de namiddag en avond een smogalarm. De luchtkwaliteit is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf vier uur 'slecht'. Mensen die gevoelig zijn voor smog krijgen het advies om binnen te blijven. Ook wordt zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht afgeraden.