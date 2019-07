Hitteprotocol voor de daklozenopvang: 'Met acht mensen op één zaal wordt het erg warm'

Overdag is het bijna uitgestorven bij de daklozenopvang Het Schip in het centrum van Den Bosch. Want ondanks de hitte willen de mensen toch buiten zijn overdag, zegt hulpverlener M'hammed Akrim. Aan de kannen water en de ventilators die sommige bij hun bed hebben gezet is het duidelijk dat ook de daklozen in de opvang veel last hebben van de warmte. "Zeker omdat ze met acht mensen op een zaal slapen", zegt M'hammed: "Wij proberen ze daarom zo goed mogelijk te helpen.

Drankjes

Normaal gesproken is het verboden om drankjes mee te nemen naar de slaapvertrekken, maar nu mogen de 32 daklozen die in Het Schip verblijven water mee naar boven nemen. Ook mogen ze 's avonds buiten in de tuin zitten, om wat afkoeling te zoeken.

De daklozen zijn van alle leeftijden. Maar M'hammed noemt het schrikbarend hoeveel jonge mensen van 18, 19 jaar tegenwoordig dakloos worden en voor hulp aankloppen. "Die hebben kennelijk ouders met problemen of zonder hart". M'Hammed heeft een bijzonder verhaal. Vijf jaar geleden was hij zelf nog dakloos en belandde hij in de opvang: "Ik had nooit gedacht dat ik ooit dakloos zou worden, maar ik raakte alles kwijt."

Zijn leven heeft hij nu weer op de rails. Waar hij als dakloze binnenkwam is hij nu een hulpverlener geworden. "M'hammed kan zich door zijn verleden goed verplaatsen in de problemen die de daklozen hebben en kan goed met de mensen omgaan, al raakt zijn hoofd na een dag ook wel eens vol van alle problemen.

Half jaar

Mensen komen om uiteenlopende redenen in de opvang terecht. Dat kan zijn door een scheiding of door financiële problemen. Gemiddeld blijven de mensen vijf tot zes maanden in de opvang. Ze krijgen dan hulp bij een terugkeer in de maatschappij. En hoe dankbaar ze meestal ook zijn voor de hulp, ze willen natuurlijk graag weer een eigen huisje en leven.