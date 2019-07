Honkballer Loek van Mil (34) uit Oss overleden na noodlottig ongeluk

Honkballer Loek van Mil (34) uit Oss is overleden na een noodlottig ongeluk. Dit meldt honk- en softbalbond KNBSB. Op verzoek van de familie geeft de KNBSB geen nadere toelichting over de precieze omstandigheden.

Een paar dagen geleden bracht de honkballer zelf naar buiten dat hij was gestopt met honkbal. Hij stond onder contract bij de Rotterdamse club Neptunus.

In december kwam Van Mil nog in het nieuws na een hiking-ongeluk in Australië. Hij belandde met hoofdletsel in een ziekenhuis in Canberra.

Lange carrière

Van Mil kende een lange en succesvolle honkballoopbaan waarin hij in de Nederlandse hoofdklasse uitkwam voor HCAW en Curaçao Neptunus. De werper speelde als prof in Amerika voor onder meer de Minnesota Twins en de Los Angeles Angels en in Japan voor Tohoku Rakuten Golden Eagles.

Hij speelde 48 interlands. Sinds 2007 maakte hij deel uit van de nationale selectie. In 2016 werd hij met Oranje Europees kampioen in eigen land. Van Mil speelde toen een belangrijke rol in de finale als zogeheten 'closer', de werper die de wedstrijd moet afmaken.

Begonnen in Oss

Van Mil begon met honkbal bij Vos Cardinals in Oss. De werper was een opvallende verschijning op het veld vanwege zijn lengte van 2,16 meter.