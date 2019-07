Loek van Mil nam altijd de tijd om met fans op de foto gaan: 'Hij was een hartstikke lief jong'

Getalenteerd, hardwerkend en toegewijd. Dat zijn de woorden die de voorzitter van honkbalvereniging Cardinals gebruikt om de overleden Loek van Mil te beschrijven. Als kleine jongen was hij lid van de club in Oss, waar hij nog af en toe terugkwam om een handtekening uit te delen of op de foto te gaan met zijn fans.

Maandag werd bekend dat Van Mil overleden is na een noodlottig ongeluk. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is. Een paar dagen geleden bracht de honkballer zelf naar buiten dat hij gestopt was met honkbal. Hij stond onder contract bij de Rotterdamse club Neptunus.

Volgens Maria van Kilsdonk, voorzitter van de Oss Cardinals, kwam Van Mil uit een 'echte Cardinals-familie'. "Zijn broer speelde bij ons en ook zijn moeder was actief betrokken bij de vereniging", vertelt ze in het radioprogramma Afslag Zuid. "Hij kwam bij onze club toen hij een jaar of acht oud was. Ik heb hem zelf nog een jaar mogen trainen."

Van Mil kende een lange en succesvolle honkballoopbaan waarin hij in de Nederlandse hoofdklasse uitkwam voor HCAW en Curaçao Neptunus. De werper speelde als prof in Amerika voor onder meer de Minnesota Twins en in Japan voor Tohoku Rakuten Golden Eagles. Maar toen hij bij de Cardinals trainde, was hij nog catcher. "Dat wilde hij zelf vooral", vertelt Van Kilsdonk. "Hij hoefde toen nog niet zo nodig in het middelpunt op die heuvel te staan. Gelukkig heeft hij dat uiteindelijk wel gedaan, en hebben we met z'n allen het resultaat mogen ervaren."

Talent en toewijding

Dat de honkballer talent had, staat buiten kijf. Toch is dat volgens Van Kilsdonk niet de enige reden dat hij zo groot is geworden. "Hij heeft altijd veel toewijding gehad en er heel hard voor willen werken. Kijk, als je topsport wilt beoefenen, is talent alleen niet genoeg. Daarbij zag je toen hij in de pubertijd kwam de kracht in dat grote lijf van hem komen."

Dagelijks kwam Van Mil niet meer langs bij de Cardinals, maar als hij een gaatje kon vinden, nam hij toch even de tijd om met wat fans op de foto te gaan bij zijn oude vereniging. "Alle kinderen vlogen dan op hem af om een pet te signeren", vertelt Van Kilsdonk. "We willen nu, samen met de familie, kijken hoe we hier als vereniging bij stil kunnen staan."