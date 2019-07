Ongelukken en fileleed op de A67: 'Snelweg verbreden is de enige oplossing'

Het was maandag chaos op de A67 door twee grote ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken waren. Volgens Ed van de Meerendonk van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is er maar één manier om de problemen op te lossen: “Alleen het verbreden van de weg zal helpen.”

Maandag liep het de spuigaten uit op de A67. Op één dag waren er twee grote ongelukken waar vrachtwagens bij betrokken waren. Bij een van de ongelukken kwam een Belgische bestuurder om het leven. De snelweg was een groot deel van de dag afgesloten tussen Venlo en Eindhoven.

Van de Meerendonk ziet dat er op de A67 erg veel vrachtwagens rijden. “Op de rechterrijstrook rijden alleen maar vrachtwagens.” Het verbreden van deze snelweg zal volgens de woordvoerder helpen. “Er moet in beide richtingen drie rijstroken komen in plaats van twee.”

'Veel te druk'

Vrachtwagenchauffeur Jan Verstegen van transportbedrijf Claassen heeft elke dag te maken met de problemen op de A67. Het is volgens hem veel te druk en dat komt vooral door de hoeveelheid vrachtwagens.

Verstegen heeft zelf nog nooit een ongeluk gehad, maar staat vaak in de file omdat er een ongeluk is gebeurd. “Als er een aanrijding is, is het hier echt chaos. De ongelukken ontstaan omdat vrachtwagens veel te dicht op elkaar rijden.”

Er zijn volgens de chauffeur wel een paar oplossingen om de A67 te verbeteren. “De weg moet breder gemaakt worden en vrachtwagens moeten meer afstand houden.”

Verstegen rijdt al vijftien jaar over deze weg, maar het wordt er volgens hem niet beter op. “Het wordt juist alleen maar drukker.”

