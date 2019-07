Jarenlang te veel betaald voor stadsverwarming: bewoners Reeshof stappen naar rechter

Al deze bewoners van Reeshof zijn aangesloten op stadsverwarming. Bij de bouw van de huizen zijn de aansluitkosten al betaald. Toch moesten ze jarenlang een opslag op de energierekening betalen voor aansluitkosten. Niemand had dat in de gaten, omdat de rekening niet uitgesplitst werd. In 2011 kwamen bewoners er pas achter, omdat energiebedrijven toen hun tarieven transparant moesten maken.

Bemiddeling

De energiemaatschappij beloofde in 2016 na een bemiddelingspoging van de gemeente Tilburg korting op toekomstige stroomkosten en dat ze de aansluitkosten van 12,50 euro per maand in drie jaar zou afbouwen. De bewoners moesten dan wel afzien van verdere schadeclaims.

De meeste bewoners gingen daarmee akkoord, omdat dit het hoogst haalbare zou zijn, maar een aantal bleef zich verzetten. Marco van de Lisdonk is een van de 27 zelfbouwers die nu al het te veel betaalde geld terugkrijgen.

Kijk naar de video voor zijn reactie.

Vijfhonderd mensen die een bestaand huis kochten, begonnen de actiegroep 'Reeshof Verzet' en zij willen nu ook al het geld terug. Guus Verbunt heeft de dagvaarding voor Ennatuurlijk zo goed als klaar. Hij denkt dat hij een goede kans maakt, zeker omdat de hoogste rechter drie Eindhovenaren gelijk gaf in een soortgelijke zaak.

Verbunt woont al meer dan dertig jaar in Reeshof en denkt dat hij tussen de vier- en vijfduizend euro te veel heeft betaald.

Om hun kansen te vergroten, is 'Reeshof Verzet' in zee gegaan met dezelfde advocaat die de Eindhovenaren hun overwinning bezorgde.