René van de Kerkhof over uitschakeling van PSV in Champions League: 'Het is een drama'

Hoewel PSV vorige week in Eindhoven nog met 3-2 wist te winnen van FC Basel, verloren de Eindhovenaren dinsdagavond met 2-1 in Zwitserland. Al na acht minuten kwamen de Zwitsers op voorsprong door een goed genomen vrije trap van Eray Cömert.

'Voorlopig moeten wij het met Zoet doen'

"Die had Jeroen Zoet eigenlijk moeten hebben", vindt van de Kerkhof die opmerkt dat de doelman van PSV al weken niet in vorm is. "Eigenlijk had Zoet de bal met zijn vuisten over het doel moeten slaan."

René hoopt dat de tweede doelman Lars Unnerstall snel een kans krijgt onder de lat. "Maar die is nog herstellende van een blessure dus voorlopig zullen het nog met Zoet moeten doen."

Op het middenveld en in de aanval heb je mensen nodig. Maar die spelers liggen niet voor het oprapen.

'Aanvaller is geen verdediger'

Ook aanvallend kwam PSV tekort tegen FC Basel. Aanwinst Bruma wist wel knap de 1-1 binnen te koppen, maar leverde bij de 2-1 van Ricky van Wolfswinkel als eerste de bal in. "Een aanvaller is in principe geen verdediger", legt Van de Kerkhof uit. "Daar had ik vroeger zelf ook last van. Je kan het hem niet kwalijk nemen."

Om de concurrentie met Ajax aan te gaan, heeft PSV wel wat nieuwe spelers nodig, vindt Van de Kerkhof. "Ik denk wel dat er iets bij moet komen. Het weggaan van de kopsterke Luuk de Jong is een enorm verlies. Vooral op het middenveld en in de aanval heb je mensen nodig. Maar die spelers liggen niet voor het oprapen."

'Spelers moeten kerels worden'

Namen heeft Van de Kerkhof niet echt in gedachten. "Je bent ook afhankelijk van eventuele transfers van Lozano en Bergwijn. Misschien Steven Berghuis van Feyenoord nog. Maar het is nog maar de vraag of er iemand weggaat."

Zaterdag neemt PSV het in Enschede op tegen FC Twente. "Dat is geen kleine club. Het is fijn dat Twente terug is in de eredivisie maar de vraag is of PSV er kan staan. De spelers moeten nog kerels worden in plaats van jongetjes, zoals Van Bommel al zei. Maar het wordt niet makkelijk tegen FC Twente. Je moet gewoon winnen om in de race te blijven met Ajax."