Bewoner Reeshof wil geld van energieleverancier: 'Ik ben om de tuin geleid'

Alle huizen in de Tilburgse wijk Reeshof zijn aangesloten op stadsverwarming. Bij de aanleg moesten de huiseigenaren aansluitkosten betalen. In 2011 ontdekte bewoners dat ze naast die eenmalige aansluitkosten maandelijks 12,50 euro betaalde voor aansluitkosten. Een dubbele betaling, dus.

Compromis

De stichting Reeshofwarmte liep hier jaren tegen te hoop. Uiteindelijk kwam er in 2016 een compromis tussen de stichting en Ennatuurlijk, onder leiding van de Tilburgse wethouder Berend de Vries.

Ennatuurlijk zou de maandelijkse kosten in drie jaar afbouwen, op voorwaarde dat de klanten af zouden zien van claims uit het verleden. Ook stelde de energieleverancier als voorwaarde dat tenminste zeventig procent van alle inwoners van de wijk de deal zouden ondertekenen. Na een stevige campagne door Ennatuurlijk, die door veel bewoners als agressief werd ervaren, ging bijna tachtig procent overstag.

Ook Peter Frijters ondertekende. Zijn buurman niet en die krijgt nu na jaren discussie toch teveel betaald geld terug. Frijters krijgt niets. In de video legt hij uit waarom hij het niet eerlijk vindt:

Frijters overweegt juridische stappen, omdat hij het idee heeft dat hij om de tuin is geleid. "De zaken zijn destijds verkeerd voorgesteld, juridisch heet dat dwaling." Zijn buurman Marco van de Lisdonk, die net als Frijters zelf een huis bouwde, ondertekende het compromis niet en krijgt nu wel teveel betaald geld terug.



Vijfhonderd andere mensen die jaren geleden een bestaand huis kochten in de wijk willen ook geld zien, bleek dinsdag. Al deze bewoners, die zich hebben verenigd in actiegroep 'Reeshof Verzet', zijn aangesloten op stadsverwarming. Bij de bouw van de huizen zijn de aansluitkosten al betaald. Toch moesten ze jarenlang een opslag op de energierekening betalen voor aansluitkosten.



Berend de Vries, de wethouder die destijds een grote rol speelde bij de deal tussen stichting Reeshofwarmte, laat zijn opvolger Oscar Dusschooten reageren op de aantijgingen van de Reeshof-bewoners.

Consequenties voor overige bewoners niet bekend

"We begrijpen de emotie, want het gaat immers over een bedrag van zo'n 150 euro per jaar", zegt hij. "We zien dat Ennatuurlijk nu met de zelfbouwers in gesprek is over schikking. Uit een eerdere juridische uitspraak over zelfbouwprojecten in Eindhoven is gebleken dat de positie van zelfbouwprojecten anders is dan klanten in reguliere woningbouw. Of deze uitspraak ook voor de overige bewoners consequenties heeft, zullen we moeten afwachten.”

Ennatuurlijk laat in een uitgebreide verklaring onder meer weten dat de energiemaatschappij nog steeds achter de deal van 2016 staat. "Wij vinden nog steeds dat we de periodieke aansluitbijdrage in rekening mochten brengen en dat de in rekening gebrachte tarieven redelijk waren." Over een eventuele rechtszaak van Reeshof Verzet kan de energiemaatschappij nog niet ingaan, omdat ze er nog geen informatie over hebben ontvangen.