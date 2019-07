Van bumperkleven tot slingerende vrachtwagens, weggebruikers zien veel problemen op A67

Dick de Heus (65) is met pensioen, maar toen hij nog bij de politie werkte had hij veel met de A67 te maken. Nog steeds rijdt hij regelmatig over de weg. Volgens De Heus moeten er meer matrixborden komen. Deze borden geven tijdig aan dat je als weggebruiker je snelheid moet verminderen, omdat er file staat.

“Deze borden ontbreken voor een groot deel op deze weg", zegt De Heus. "Er wordt vaak achterop een file ingereden en deze borden kunnen dat voorkomen. De matrixborden helpen aan een stukje veiligheid.”

Corny Fens-Berkvenx (53) rijdt elke dag over de A67 richting haar werk in Veldhoven. Zij maakt zich vooral zorgen over de vrachtwagens. “Ik zie vaak dat vrachtwagens slingeren. Ik vraag me af wat ze allemaal doen.”

Politiecontrole

De vrouw ziet dat het veel drukker is geworden op de snelweg en dat de vrachtwagens kort op elkaar rijden. Zij weet daar wel een paar oplossingen voor. “Maak de weg breder en vrachtwagens moeten rechts rijden. Ik rij altijd in de spits, maar ik zie nooit controle van de politie. Dat mag ook vaker gebeuren.”

Friet Voorbraak (57) mist net als Fens-Berkvenx ook politie op de weg. “De controle op de snelweg is te weinig.” Voorbraak is hulpverlener bij de ambulance en ziet dagelijks de problemen op de beruchte snelweg. “Chauffeurs zijn aan het bumperkleven en ze zitten op hun telefoon. Er ontstaan hierdoor veel kop-staart botsingen.”

Discussie

Volgens Voorbraak moet er niet gediscussieerd worden over een wegverbreding, maar: “De afstand moet groter tussen vrachtwagens en die telefoon moet weg.”

Ondervind je zelf ook problemen op de A67 of heb je er zelf wel eens wat vervelends meegemaakt. Laat het ons dan weten!